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Yabancı futbolcuların Noel taktiği

Türkiye'de birçok yabancı futbolcu, yaklaşan Noel haftası öncesi kart görerek cezalı duruma düştü.

| Haber Merkezi
Yabancı futbolcuların Noel taktiği
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Tüm dünyada Noel haftası yaşanırken, Türkiye'de de 2020 yılına giriş için sayılı günler kaldı.

Süper Lig'de ilk yarının son maçları öncesi bu hafta oynanan 9 karşılaşmada tam 11 Hristiyan futbolcu, cezalı duruma düştü.

LİG BİTMEDEN TATİLE ÇIKTILAR

Noel haftası 17. hafta maçlarına çıkmak istemeyen futbolcular, 4. sarı kartlarını görerek lig bitmeden tatile çıkmış oldu. 

Kulisic (Ankaragücü)
Moroziuk (Rizespor)
Diomande (Rizespor)
Jerome (Göztepe)
Gassama (Göztepe)
Titi (Göztepe)
Baiano (Gençlerbirliği)
Stancu (Gençlerbirliği)
Miguel Lopes (Kayserispor)
Jeremain Lens (Beşiktaş)
Skubic (Konyaspor)

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