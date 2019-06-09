Yabancı kuralı genç futbolculara yaradı

Türkiye'nin Milli Takım bazında başarısız olduğu dönemlerde, bu durumun sebebi yabancı kuralı olarak gösteriliyordu. Güneş yönetimindeki başarı bu tezi bir kez daha çürüttü.

GENÇLER AVRUPA'YA AÇILDI

Şenol Güneş'ten önceki teknik direktör Lucescu, başarısızlığını Türk oyuncuların Süper Lig'de şans bulamamasına bağlıyor ve 14 yabancı futbolcunun fazla olduğunu ifade ediyordu. Ancak Süper Lig'e 14 yabancı oyuncu kuralı geldikten sonra Türk futbolcular Avrupa'ya açıldı. Bunun meyvesini Şenol Güneş döneminde toplamaya başladık.

Süper Lig ekiplerinin yabancı oyunculara yönelmesi sonrası birçok Türk futbolcu yedek beklemek yerine Avrupa kulüplerine transfer oldu. Kuralın değişmesi sonrası, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Mehmet Zeki Çelik, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu gibi futbolcular Avrupa'nın yolunu tutan isimler oldu.

Bunun yanında Süper Lig'de kalıp kalitesini ortaya koyan yerliler de kulüplerinde oynamaya devam ettiler. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Güven Yalçın ve Hüseyin Türkmen takımlarının önemli birer parçası olmayı başardılar.

Milli Takım'ın Şenol Güneş dönemindeki başarısı, yabancı kuralının geçmiş başarısızlıklarda etkili olmadığını ortaya koydu.

TFF DEĞİŞTİRMEKTE KARARLI

TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde yabancı kuralının kademeli olarak düşürülmesinden yana olduklarını belirtti. 2020-2021 sezonu için bir çalışma yaptıklarını belirten Özdemir, konuyu Kulüpler Birliği ile konuşacaklarını dile getirdi.

Türk futbol kamuoyu ise yabancı kuralının düşürülmemesi gerektiği görüşünde hemfikir olmuş durumda.