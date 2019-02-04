Yabancı sayısı kuralında son durum

Belki de son yılların en renkli ve hareketli ara transfer dönemini geride bırakan Türk futbolunda, "yerliyi teşvik sistemi" olarak hayata geçen yabancı uygulaması yaşananlarla adeta kara mizaha döndü.

Her geçen yıl yabancı sayısını ihtiyacını azaltacağı iddiasıyla yürürlülüğe giren yabancı sisteminde gelinen noktanın takımları daha da yabancılaştırdığı ortaya çıktı. Örneğin bu sezon yaz ve ara transfer döneminde takımların kadrolarına dahil ettikleri yabancı sayısı geçen yıla oranla ciddi bir artış gösterdi. 2017-18 sezonu ara transfer döneminde takımlar (Süper Lig ve PTT 1.Lig) kadrolarına 61 yabancı oyuncu takviye ederken bu sezon aynı katagoride transfer edilen yabancı sayısı 76'ya çıktı.

Yabancı oyuncu transferi konusunda kırılan bir başka rekor ise takımların ara transferin son gününde tam 26 yabancı futbolcuyu kadrosuna dahil etmeleri oldu ki, bu sayının geçen sezon 18 olması kulüplerimizin yabancı oyuncu merakının ne denli fazla olduğunu gözler önüne serdi.

Takımlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıya rağmen özellikle bu sezon ara transfer döneminde adeta bir rekora imza atması bu uygulamanın yeniden gözden geçirileceği mesajını vermiş oldu. Yabancı sayısındaki artışın PTT 1.Lig'de daha hızlı yaygınlaşması ise gözden kaçmadı. 2017-18 sezonunun ilk yarısı ara transfer döneminde TFF, PTT 1.ligden sadece 19 yabancıya lisans çıkartırken, bu sayı bu sezon 31'e yükseldi.