Yabancı yıldızların Türklerle ilgili görüşleri

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde konuşan Pepe, Eto'o ve Başakşehir'in Antalya kampında açıklamalarda bulunan Clichy'nin ortak görüşü "Türk futbolcular çalışmayı sevmiyor" oldu.

İşte yıldız isimlerin görüşleri:

TÜRKLER 800 METRE ARKAMDA KALIYOR

Eto'o, "Türklerin farklı sorumlulukları var. Yerli oyuncular daha büyük sorumluluk almalı. Futbolu büyütmeli. Bireysel hedefleri, kişisel istekleri olmalı. Forvetin 20 gol atmam lazım demesi gibi. Rahatlıklarını biraz bırakmaları lazım. 3 senedir buradayım, 36 yaşındayım ama her sezon en az 20 gol atmayı düşünüyorum veya maçta çok koşmayı düşünüyorum. Ben çoğu zaman koşuyorum ama Türk futbolcular benim 800 metre arkamda" şeklinde konuştu.

TÜRKLER İLERİ GİTMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR

Pepe ise, "Yerli oyuncular için konu bir adım ileriye atmak olduğunda, bu yurt dışında oynamak ve milli takımda oynamak olabilir, zorluk yaşıyorlar. Günlük sıkı sıkı çalışmaları gerekiyor. Önümüzde bir Cenk Tosun örneği vardı. Buraya gelmeden önce onu tanımıyordum. Takım arkadaşlarım da yetenekliler. Cenk, 2-3 haftalık bir dalgalanma dönemi yaşadı. Ben onunla konuştum. Belli bir düzeyde toparladı. Dalgalanmada mental olarak ne kadar zorlandığını gördüm. Cenk ile kampta bir kaç kere konuştuk. 'Geleceği düşünme, bugünün tadını çıkar, ileride bir şey olursa kendiliğinden olacaktır.' dedim. Tecrübelerimi Cenk'e aktarmaktan dolayı mutluyum" dedi.

TÜRKLER ÇALIŞMAYI SEVMİYOR

"Hiçbir zaman takımımdaki en yetenekli oyuncu ben olmadım" diyen Clichy, "Hep daha çok çalışıp, kendime iyi baktığım için ön plana çıktım. Belki yeteneğimin diğerlerinden daha az olmasından dolayı bunu bir şekilde kapatmak istedim, bunu da başardığımı düşünüyorum. Yetenek tek başına asla belirleyici olmuyor. Ben tabii ki ukalalık yapamam ama Türk oyuncuların çalışması yeterli değil." şeklinde konuştu.

BURAK YILMAZ: YABANCI KURALINA KARŞIYIM

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın yabancı kuralıyla ilgili açıklamaları ise şöyleydi: "Türk futbolcusu olarak benim fikrim nettir. Tabii ki Türk arkadaşlarımın daha çok oynamasını isterim. Yabancı kuralının böyle olmasına saygı duyuyorum, ama karşıyım. Bu kural yüzünden benim yaşımdaki çok sayıdaki Türk futbolcu, futbolu bırakmak zorunda kaldı."