Ensonhaber.com'a dön

Yakın Doğu, Avrupa'da dördüncü oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yakın Doğu Üniversitesi, 3'üncülük maçında Dinamo Kursk'a 87- 82 yenildi.

Yorum Yap

Yakın Doğu, Avrupa'da dördüncü oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun 3'üncüsü, Yakın Doğu Üniversitesi ile Rusya'nın Dinamo Kursk takımı arasındaki karşılaşmayla belirlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Macaristan'ın Sopron kentinde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-19 üstünlükle bitirdi. Fakat soyunma odasına önde giden ekip, 46-44'lük skorla Dinamo Kursk oldu. Petrovic ve Vadeeva'nın etkili olduğu 3. periyot sonunda farkı 9 sayıya (75-66) çıkaran Dinamo Kursk, maçı 87-82 kazandı ve turnuvayı 3. sırada bitirdi. Yakın Doğu Üniversitesi de organizasyonu 4. sırada tamamladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM