Yakın Doğu, Avrupa'da dördüncü oldu

Öztekin: Başakşehir’i nasıl yendiysek Beşiktaş’ı da yenmek istiyoruz

1 Galatasaray'dan Adrien Thomasson atağı Gelecek sezon için Fernando'nun yanına iyi bir orta saha isteyen Fatih Terim, Nantes forması giyen Adrien Thomasson'un transfer edilmesi için talimat verdi.

2 Tosic, Şenol Güneş'le arasındaki tartışmayı anlattı Beşiktaş'ın, Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçtiği karşılaşmada objektiflere yansıyan Tosic-Şenol Güneş olayına Sırp futbolcu sosyal medyadan açıklık getirdi.

3 Talisca ve Muslera'dan iddialı derbi açıklamaları Sezonun final derbisinde Galatasaray-Beşiktaş pazar günü karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi Talisca da Muslera da kazanacaklarını iddia etti.

4 Son 4 haftaya girilirken 6 takım küme düşme hattında Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken, 6 takım kümede kalma mücadelesi veriyor. 1. Lig'den yükselmeye en yakın iki ekip ise Rizespor ve Ankaragücü.

5 Trabzonspor'a Avrupa'dan men cezası yolda Milan Kulübü, Sosa'nın ödemelerini yapmadığı için Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti.

6 Hasan Ali derbide muz yeme sebebini açıkladı Beşiktaş derbisinde olaylar çıktığı sırada muz yerken görüntülenen Hasan Ali Kaldırım, "Kan şekerim düşmüştü. Doktorların doğrultusunda bu yola başvurdum" dedi.

7 Sinan'a yüzde yüz zamlı 4 yıllık yeni sözleşme Galatasaray'da sonradan oyuna girerek attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibe büyük katkı yapan Sinan Gümüş'le 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

8 Maicon: G.Saray için hayatımı ortaya koyarım Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim'le konuşan Maicon, çok duygulandığını söyledi. Brezilyalı stoper, derbide kalitesini göstereceğini belirtti.

9 Şenol Güneş: Bir canımız var onu da veririz Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, güvenlik görevlilerin Beşiktaşlı yetkililerle kavga etmesi hakkında konuştu.