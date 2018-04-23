Yakın Doğu, Avrupa'da dördüncü oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun 3'üncüsü, Yakın Doğu Üniversitesi ile Rusya'nın Dinamo Kursk takımı arasındaki karşılaşmayla belirlendi.
Yakın Doğu Üniversitesi, Macaristan'ın Sopron kentinde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-19 üstünlükle bitirdi. Fakat soyunma odasına önde giden ekip, 46-44'lük skorla Dinamo Kursk oldu. Petrovic ve Vadeeva'nın etkili olduğu 3. periyot sonunda farkı 9 sayıya (75-66) çıkaran Dinamo Kursk, maçı 87-82 kazandı ve turnuvayı 3. sırada bitirdi. Yakın Doğu Üniversitesi de organizasyonu 4. sırada tamamladı.