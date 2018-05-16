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Yakın Doğu Üniversitesi durumu eşitledi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Fenerbahçe'yi 68-61 yenerek, seride durumu 1-1'e getirdi.

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Yakın Doğu Üniversitesi durumu eşitledi

Karşılaşmaya tempolu bir oyunla giren Yakın Doğu Üniversitesi, 4. dakikayı 11-4 önde bitirdi. Boyalı alanda Holingsvorth ile etkili olan bordo-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında ilk periyodu 23-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı hücumlarla başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Olcay Çakır Turgut'un basketleriyle 12. dakika farkı 12 sayıya (27-15) çıkardı. Periyodun ikinci bölümünde toparlanan Fenerbahçe, dış atışlarda Dabovic ve Plum'la sayılar bularak farkı kapatsa da bordo-beyazlılar, soyunma odasına 33-32 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı hücumlardan sayılar üreterek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe karşısında 27. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 52-39. Bordobeyazlılar, hücumda ritmini bulmakta sorun yaşayan sarı-lacivertliler önünde final periyoduna 54-45 üstün gitti.

Dördüncü periyotta farkı koruyan Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe karşısında 36. dakikaya 64-55 önde girdi. Kalan sürede üstünlüğünü sürdüren bordo-beyazlılar, maçı 68-61 kazandı. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmede, serinin üçüncü maçı, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'de Fenerbahçe  Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

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