Yakın Doğu Üniversitesi durumu eşitledi

Mesut Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti

1 Aatıf'ın göbeği taraftarın tepkisini topladı Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta Aatıf'ın göbeği dikkatlerden kaçmadı.

2 Kayserispor Ertuğrul Sağlam ile anlaştı Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Sağlam, bugün Kayseri'ye gelecek.

3 Messi: Neymar'ın Madrid'e gidişi yıkım olur Lionel Messi, Neymar'ın Real Madrid'e gitmesine karşı. Messi eski takım arkadaşı için, "Neymar'ı Real Madrid'de görmek berbat bir şey olur" dedi.

4 Tosic, Çin'e transfer oluyor Tosic 5 milyon euro bonservis bedeli ile Uzak Doğu'ya transfer oluyor. Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou ile sözleşme imzalamak için Çin'e gitti.

5 Süper Lig'de son hafta hakemleri Süper Lig'de şampiyonluğun belli olacağı son hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

6 Fenerbahçeli futbolcuların şampiyonluk adağı Fenerbahçe'nin zor da olsa hala şampiyonluk şansı bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcular mutlu sona ulaşmaları durumunda kurban keseceklerinin sözünü verdi.

7 Sam Allardyce kovuldu Premier Lig'de sezonu 8. sırada bitiren Everton'da yönetim, teknik direktör Sam Allardyce'ın görevine son verdi.

8 G.Saray, Rodrigues'i satıp 3 transfer yapacak Galatasaray, son dönemde yıldızı parlayan Rodrigues'i satarak Nagatomo, Trezeguet ve Ahmed Musa'yı kadrosuna katacak.

9 Şikeci Sırp hakem tutuklandı Sırbistan Süper Ligi'ndeki Spartak Subotica-Radnicki Nis maçında tartışmalı iki penaltı kararı veren hakem Srdjan Obradovic, savcılık talimatıyla tutuklandı.