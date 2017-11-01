Yakubu hayatını kaybetti.

Amansız bir hastalığa yakalandığı öğrenilen Yakubu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Ajax altyapısından yetişen Yakubu, bir dönem Vitesse formasını da giymişti. 2009'da Vitesse'den ayrıldıktan sonra 28 yaşında bir daha kulüp bulamayınca futboldan uzaklaşan Yakubu, 1981 doğumluydu.

13 kez Gana milli takımı formasını da giyen Yakubu, 2006 Dünya Kupası'nda da yer almıştı. Gana Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre oyuncu uzun süredir amansız bir hastalıkla boğuşuyordu. Oyuncunun ölüm haberi federasyonun twitter hesabından duyuruldu.