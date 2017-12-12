Yamanoğlu ailesi uzak doğu sporlarında Türkiye'nin gururu

Erzurumlu Yamanoğlu ailesinin en büyüğü olan karate antrenörü Hayrullah Yamanoğlu'nun kendi çocuğu ve yeğenlerini tekvando ve karate sporuna başlatmasının ardından ailenin yaşam tarzı spor oldu.

Ailenin sporcu bireylerinden biri olan ve amcasından aldığı derslerle 8 yaşında karateye başlayıp ardından tekvandoya yönelen ve bu branşta antrenör olan Murat Yamanoğlu, amcasından aldığı bayrağı taşımanın gururunu yaşıyor.

AMCASINDAN ÖĞRENDİ, KARDEŞİ VE KIZINA ÖĞRETTİ

Yamanoğlu, amcasından öğrendiklerini kardeşi Ferhat ve 12 yaşındaki kızı Tuğçe Yamanoğlu'na öğretmenin yanı sıra tekvando antrenörü olarak spor salonunda, ulusal ve uluslararası müsabakalarda yarışacak yeni sporcular yetiştiriyor.

10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda, 21 yaş altı erkekler kumite artı 84 kiloda dünya şampiyonu olan Alpaslan Yamanoğlu ile tekvandoda minikler Avrupa şampiyonluğunu elde eden Tuğçe Yamanoğlu, kazandıkları bu başarıları sürdürmek istiyor.

MURAT YAMANOĞLU: AMCAM SEBEP OLDU

Tekvando antrenörü Murat Yamanoğlu, 8 yaşında spora başladığını ve 30 yıldır aktif olarak spor yaptığını söyledi.

Spor hayatına ilk olarak karate branşıyla adım attığını belirten Yamanoğlu, "Benim bu spora başlama sebebim amcamdır. Kendisi de İstanbul'da karate antrenörü. Onun sayesinde karate dışında tekvando, kick boks ve farklı branşlarla faaliyet gösterdim." dedi.



Ailece sporun içinde olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Murat Yamanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Amcam Hayrullah Yamanoğlu'ndan aldığım bayrağı bizden sonraki nesillere devretmek için ben de aile fertlerimi çalıştırdım ve çalıştırmaya devam ediyorum. Kızım Tuğçe tekvandoda 2016 minikler Avrupa şampiyonasında, beni yetiştiren amcam Hayrullah'ın oğlu Alpaslan da dünya şampiyonasında şampiyon oldu. Kardeşim Ferhat ise kick boks antrenörü olarak spor hayatını sürdürüyor. Aile olarak bir önceki kuşakta spor yapıyordu, biz de onlardan sonra devam ediyoruz. Amcadan yeğene, yeğenden çocuğa ve kuzene ailece her zaman sporun içindeyiz."





"AİLE, SPORCUYU MOTİVE EDER"

Karatede dünya şampiyonu olan Alpaslan Yamanoğlu ise babası Hayrullah Yamanoğlu sayesinde spora 5 yaşında başladığını söyledi.



Yamanoğlu, 13 yaşında milli takıma girmeye hak kazandığını anlatarak, "O günden beri ülkemi milli takımlarda temsil ediyorum. Kuzenim Tuğçe Yamanoğlu Avrupa şampiyonu oldu ve onunla antrenmana çıktığımda gurur duyuyorum. Umuyorum bu şampiyonluğu olimpiyat ve dünya şampiyonluğu olarak taçlandıracaktır." dedi.



Ailece spora başlamanın güzel bir duygu olduğunu dile getiren Yamanoğlu, "Sporu ailece yapanların bu işi kolay kolay bıraktığına şahit olmuyoruz. Bu sporda ailenin yanında olması her zaman sporcuyu motive eder. Başka yerlerde tanıştığım insanlar, 'Murat Yamanoğlu'nu tanıyor musun' diye sorduklarında çok gururlanıyorum. Aynı şekilde onların da benim için gururlandığını tahmin ediyorum." diye konuştu.