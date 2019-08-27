Yan hakemlerin yerini VAR alacak

Futbola her geçen gün teknolojinin ışığında yeni kurallar ve düzenlemeler geliyor.

FIFA ve IFAB'nın ortak çalışmalarıyla yeni kurallar gelirken, daha radikal değişiklikler ise gündemde. Son olarak Video Yardımcı Hakem Sistemi futboldaki yerini aldı.

KARARLARI VAR VERECEK

Futbol dünyası henüz VAR'a tam olarak alışamamışken çok daha büyük bir değişikliğin ileride uygulamaya gireceği konuşuluyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, FIFA'nın VAR'ı geliştirerek yan hakemlerin işini de bu sisteme yaptıracağını ve yan hakemlik mesleğinin tarihe karışacağını ifade etti.

FIFA'nın düşündüğü bu uygulamada sadece orta hakem görev yapacak ve VAR'daki hakemler orta hakeme karar verme noktasında yardım olacak.

FIFA'nın bu projesindeki amaç ise VAR'ın daha etkin rol oynayarak hataları azaltması ve hakemlik mesleğinin üzerindeki baskıyı azaltmak.