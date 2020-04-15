Yanal: Beşiktaş'ın 100. yılı sağlıklı bir sezon değildi

Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal, Youtube üzerinden bir yayına katıldı.

Gençlerbirliği dönemine ilişkin konuşan Yanal, Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğuyla ilgili flaş iddialarda bulundu.

''AHMED HASSAN VE OKAN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTILAR''

Lig henüz bitmeden o dönem Gençlerbirliği forması giyen Ahmed Hassan ve Okan Koç'un Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını söyleyen Yanal, ''Gençlerbirliği'nde çok iyi başlamıştık, çok iyi götürüyorduk. Altay deplasmanında bitti işimiz.. Beşiktaş'ın 100. yılıydı. Ahmed Hassan ve Okan, maçlar devam ederken Beşiktaş'la anlaştılar. Ve biz o Beşiktaş'la liderlik yarışındaydık. Gençlerbirliği ile şampiyonluğa inanmıştık.'' dedi.

''ÇOK SAĞLIKLI BİR SEZON DEĞİLDİ''

O sezon oynadıkları 7-8 maçın 5'ine aynı hakemin atandığını belirten 58 yaşındaki teknik adam, ''Şampiyon olmuştuk, biz öyle düşünüyorduk. Oynadığımız 7-8 maçın 5'ine aynı hakem geldi. Bir Ankaragücü maçı vardı, 9 kişiyle 1-0 yendiğimiz...Çok sağlıklı bir sezon değildi.'' ifadelerini kullandı.

OKAN KOÇ: YALAN

Konunun gündeme gelmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından kısa bir yanıt veren eski futbolcu Okan Koç iddialarla ilgili olaraki ''Yalan'' dedi.