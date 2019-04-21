Yanal: Radikal kararlar yolda

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Artık krizden çıkmaları gerektiğini kaydeden Yanal, "Çok yoğun bir maçtan çıktık. Derbideki mücadelenin buraya yansımaması bizi şaşırttı. Beklediğimiz coşku ve tempoyu ortaya koyacak bir oyun oynamadık. Bu eleştiriyi kendimize yaptık. Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana krizde olması, zaman zaman bunun yönetilmesi ve tekrar bu duruma düşmesini hala görüyoruz. Yoğun mesai harcıyoruz. Bu 5 hafta toparlanmalı ve önümüzdeki dönemi planlamalıyız" ifadelerini kullandı.

"RADİKAL KARARLAR İÇİN 5 HAFTA VAR"

Sezon sonunda önemli kararlar alacaklarının sinyalini veren Yanal, "Radikal eylem kararları için 5 hafta var. Bu 5 haftada yönetilmesi gereken bir süreç var. Bu sürecin içinde de ligi bitireceğimiz yer var" diye konuştu.