Yanal: Şampiyon gibi oynamalıyız

Derbi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, "Bu sene şampiyon gibi oynayıp, seneye de şampiyon olmalıyız. " şeklinde konuştu.

"TARAFTARA SÖYLEYECEK HİÇBİR ŞEY YOK"

Ersun Yanal, maç sonu şunları söyledi

"Biz iyi bir takımız. Takım olmak zor bir iş. Uzun süre isteyen bir iş. Birbirimize tutunmamız gerekiyordu. Bir kişiyle oynanan bir oyun değil bu. Her oyuncu kötü oynayabilir. 1 ya da 2 oyuncuya bağlamak yanlış olur. Takıma bir mesaj yollamak gerekiyordu. Birlikte oynamaya başlayınca gücümüz ortaya çıktı. Maç gitti geldi. Bize de dönebilirdi. Fenerbahçe asla bu sıraların takımı değil. Ancak içimize bu korku girince de yönetmesi kolay değil. İnan Fenerbahçe dedik, inanıyoruz ve inandık. Artık hiçbir mazaret uydurmadan önümüze bakıp, bütün maçlarımızı kazanmalıyız.

Taraftara söylenecek hiçbir şey yok. Onlar her zaman haklıdır. Fenerbahçeli olmak onların kalplerinde ruhlarında var. Onların verdiği destek her zaman büyük destek. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü diyorum hep. Bu sene şampiyon gibi oynayıp, seneye de şampiyon olmalıyız. "