Yanal: Slimani tutmadı

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, "Kazanamadığımız bir süreci yaşıyorduk. Bu süreci bitirmek istiyorduk. Hepimiz iştahlıydık. Kazanamadığımız zaman da bunun stresini yönetmek ayrı bir sonuçtu. Fenerbahçe artık kazandı. Kazanırken galibiyeti hak edecek takım olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Yanal, oyuncularına bulundukları camianın önemini her fırsatta anlattığını aktararak, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum gösterdikleri destekten dolayı. Taraftarın beğenmeme hakkı var ama bizim taraftarımızın stada gelerek burada bulunarak, bizi ne kadar desteklediklerini gördüm. Ben bu mesajı aldım ve teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"SLİMANİ'NİN TAKIMLA BAĞLARI ZAYIFLADI"

Islam Slimani’nin takımda kalıp kalmayacağı konusunda sorulan soruya yanıt veren Ersun Yanal, “Islam Slimani’yi beğenmezsiniz beğenirsiniz ama İngiltere de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var. Birkaç görüşmesi var onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. Fenerbahçe’yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı. Gereken her şeyi başkanımızla planladık. En iyi gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Taraftarların bu dönemde öfkesini anlıyorum. Çok zor bir dönem geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış VİDEO

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