Yanal ve Terim'in derbi motivasyonu

Fenerbahçe, bugün Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularını galibiyet için motive diyor. Sezonun özür maçı olarak görülen Galatasaray derbisi, kazanılması halinde sarı-lacivertli takımı yeniden ateşleyecek.

BASKI YAPIN KADIKÖY'DE OLDUKLARINI HİSSETTİRİN

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Sarı-Kırmızılılar'ın baskı karşısında zorlandıklarırı tespit etti. Santra ile birlikte pres isteyen Yanal, "İkili mücadelelerde topa sert olun. Sürekli hataya zorlayın ve Kadıköy'de olduklarını hissettirin" talimatını verdi.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Galatasaray da tüm hazırlıklarını galibiyet için yaptı. Fatih Terim taktik kadar psikolojik faktörler üzerinde de duruyor.

Fenerbahçe'nin agresifliğine aynı şekilde karşılık vermelerini isteyen Terim, "Biz daha iyi takımız. Onlardan daha yetenekliyiz. Geri adım atmayacağız" dedi.

Terim'in en çok üzerinde durduğu konulardan birisi taktik disiplin. Skor ne olursa olsun oyun planının dışına çıkmamaları gerektiğini sürekli dile getiren Terim, futbolcularından sanki iç sahada oynar gibi sürekli ayağa pas yaparak kontrolü elinde tutmalarını istedi.