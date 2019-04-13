Yanal ve Terim'in muhtemel derbi 11'leri

Süper Lig'de pazar günü oynanacak kritik derbi öncesinde teknik adamlar son kararlarını verdi. İki deneyimli hoca da kadrolarını şekillendirdi.

VOLKAN VE VALBUENA SAHADA OLACAK

Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde sahaya süreceği 11'i netleştirdi. Ankaragücü karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mehmet Ekici'nin yerine Miha Zajc'ın görev alması bekleniyor. Yanal, Zajc'ın arkasında Tolgay Arslan ve Mehmet Topal'a forma verecek.

Yanal'ın, son haftalarda performansı sebebiyle eleştirilen Moses'i yedek soyundurup Valbuena'ya şans vermesi bekleniyor. Yanal, stoperde tercihini Serdar Aziz-Skrtel ikilisine, sağ bekte Isla, sol bekte Hasan Ali'ye görev verecek.

Deneyimli hoca, son dönemde kalede Harun Tekin'e şans vermesine rağmen, bu kez formayı Ülker Stadyumu'nda oynanan derbilerde yenilgisi bulunmayan Volkan Demirel'e verecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel derbi 11'i: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Dirar, Zajc, Valbuena (Moses), Soldado.

SAVUNMADA SEMİH-DONK İKİLİSİ

Marcao ve Luyindama'nın cezalı olmasından dolayı Fatih Terim'in en çok zorlandığı bölge savunma oldu. Deneyimli hoca, Semih-Donk ikilisiyle derbiye başlamaya karar verdi.

Kalede her zaman olduğu gibi Muslera oynayacak, sol bekte Linnes, sağ bekte ise Mariano değişmeyecek.

65 yaşındaki teknik adam, orta sahada klasik Ndiaye-Fernando ikilisinden vazgeçmezken, ileri üçlüde Feghouli, Onyekuru ve Belhanda görev alacak.

En uçta ise Yeni Malatyaspor'a 3 gol atan Diagne oynayacak.

Galatasaray'ın muhteme derbi 11'i: Muslera, Mariano, Semih, Donk, Linnes, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Belhanda, Diagne.