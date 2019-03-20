Yanal'dan Alper Potuk'a: Kendine ihanet ediyorsun

Uzun süredir yeşil sahalardan çok özel hayatıyla gündeme gelen Alper Potuk, taraftarın beklentisinin altında kaldı.
Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 40 resmi maçın sadece 13'ünde forma giyen Alper Potuk'a Ersun Yanal'dan uyarı geldi.
TAKIMA VE KENDİNE İHANET EDİYORSUN
Yanal, toplam 480 dakika görev yapan 27 yaşındaki oyuncuya, "Çok kabiliyetlisin ama bu performansınla Fenerbahçe'de oynayamazsın. Takıma ve kendine ihanet ediyorsun" dedi.
SATIŞ LİSTESİNE KOYULACAK
Sezon başından beri defalarca uyarılan ancak bir reaksiyon vermeyen Alper'in kalan haftalarda toparlanma göstermemesi hâlinde satış listesine konacağı öğrenildi.