Yanal'ın toplantısını Başakşehir'in sevinci böldü

Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'yi kendi sahasında 2-1 mağlup ederek ikinci Galatasaray ile arasındaki puan farkını 11'e yükselten Başakşehir'de futbolcular, stattan ayrılırken şampiyonluk şarkıları söyledi. Bu esnada basın toplantısı yapan Yanal, konuşmasına bir süre ara verdi.

"SEN ŞAMPİYON OL, İSTANBUL'U YAKALIM"

Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyet Fenerbahçe galibiyetini doyasıya kutladı. Soyunma odasında büyük bir coşku yaşayan futbolcular, sonrasında ise stattan ayrılırken şampiyonluk şarkıları söyledi.

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Futbolcular, "Sen şampiyon ol, İstanbul'u yakalım. Çok olanlar değil, inananlar kazanacak" şeklinde tezahüratlarda bulunarak stattan ayrıldı.

YANAL, TOPLANTIYA ARA VERDİ

Basın odasının yanındaki karma alandan geçerken yönetici, kulüp çalışanları ve futbolcular, yüksek sesle tezahürat yapınca Ersun Yanal'ın basın toplantısı kesildi. Ersun Yanal da "Kutlamanın bitmesini bekleyelim, öyle devam edelim." dedi.

Basın toplantısındaki Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi de tezahüratın kesilmesi için uyarıda bulundu. Tezahüratı yapan yönetici, futbolcu ve kulüp görevlileri, basın odasının bulunduğu bölümden uzaklaştıktan sonra Ersun Yanal toplantıya devam etti.