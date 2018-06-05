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Yankı Erel çiftlerde ikinci turda

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Yankı Erel ile partneri Jesper De Jong, rakipleri Kingsley-Nakashima çiftini 2-1 yenerek ikinci tura çıktı

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Yankı Erel çiftlerde ikinci turda

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli sporculardan Yankı Erel yoluna devam ederken, Selin Övünç elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın onuncu gün mücadelesinde gençler çift erkekler ana tablosunun ilk turunda mücadele eden milli sporcu Yankı Erel ve Hollandalı Jesper De Jong ikilisi ile ABD'li Cannon Kingsley-Brandon Nakashima çifti karşılaştı.

Mücadelenin ilk setini 6-4 kaybetmesine rağmen çabuk toparlanan Yankı Erel ile Jesper De Jong, diğer setleri 6-3 ve 12-10 alarak maçtan 2-1 galip ayrıldı ve ikinci tura çıktı.

Gençler çift kızlarda ise Selin Övünç ile Polonyalı Stefania Rogozinska Dzik ikilisi, 1 numaralı seribaşı Lüksemburglu Eleonora Molinaro ile Danimarkalı Clara Tauson çiftine 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kaybederek ilk turda elendi.

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