Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde çeyrek finalde

1 Dünya Kupası'nda finalin hakemi açıklandı Fransa ile Hırvatistan arasındaki Dünya Kupası finalini hakem Nestor Pitana yönetecek.

2 Galatasaray Onyekuru'nun maliyetini açıkladı Galatasaray, Henry Onyekuru'nun 800 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi.

3 Ronaldo ayrılınca Real Madrid'in takipçileri de gitti Ronaldo, Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a transfer oldu. Bu gelişmenin ardından Real Madrid sosyal medyada 1 milyon takipçisini kaybetti. Juve'nin ise takipçilerinde yüzde yirmi artış oldu.

4 Fabri'ye Premier Lig'den teklif var İngiltere Premier Lif ekiplerinden Fulham, Fabri için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro teklifte bulundu. Bu fiyatı düşük bulan siyah-beyazlı takım 8 milyon euro talep etti.

5 Southgate'e eşi Alison moral verdi İngiltere, Dünya Kupası yarı final maçında Hırvatistan'a 2-1 yenildi ve kupaya veda etti. Maç sonu büyük üzüntü yaşayan İngiliz teknik direktör Southgate'i eşi Alison teselli etti.

6 Galatasaray'a UEFA'dan sevindirici haber Dosyası yeniden incelenmesine karar verilen Galatasaray’ın durumu ile Avrupa'dan men cezası alan Milan'ın durumu karşılaştırıldığında, Galatasaray'ın aynı faktörlerden ceza almadığı tespit edildi.

7 Cocu'nun Ozan ve Aatif'la ilgili raporu Phillip Cocu, taraftarın ıslıkladığı Ozan Tufan ve Aatif Chahechouhe hakkında yönetime bir rapor sundu. Hollandalı çalıştırıcı Faslı futbolcuyu çok beğendiğini söyledi.

8 8 maddede Video Yardımcı Hakem kuralları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'de bu sezon ilk kez uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem Sistemi’ni (VAR) ayrıntılı bir şekilde anlattı.

9 FIFA'dan rejiye uyarı: Güzel kızları gösterme FIFA, Dünya Kupası maçlarında sık sık güzel kızları ekrana getiren Rus rejisini uyardı. Yetkililer, "Sürekli gösterilmeleri cinsiyetçiliği ve taciz vakalarını artırıyor" dedi.