Yann M'Vila takımdan ayrılmak istiyor

Sarı-lacivertli ekibin 6 numara pozisyonu için düşündüğü Yann M'Vila, takımıyla transferi konusunda bir görüşme yaptı.

KULÜBE REST ÇEKTİ

Fransız basınında çıkan haberlere göre M'Vila ile menajeri, Fransız ekibiyle yaptığı toplantıda adeta rest çekti. M'Vila'nın 2.5 milyon euro olan maaşına zam yapılmaması durumunda, 29 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılacağı kulübe bildirildi.

Saint-Etienne'nin en çok kazanan futbolcusu durumunda olan M'Vila'nın bu talebi, kulüp yönetimi tarafından reddedildi. Bu gelişme üzerine deneyimli orta saha, transferi için kulüpten gerekenlerin yapılmasını istedi.

M'Vila'ya en ciddi teklifi yapan takım olan Fenerbahçe'nin böylece transferde eli güçlenmiş oldu.

Fransız basınının verdiği haberin detaylarında, Yann M'Vila'nın ayrılmak istemesinin altındaki bir diğer nedenin, sevdiği teknik direktör Jean-Louis Gasset'in ayrılıp yerine arasının iyi olmadığı Ghislain Printant'ın getirilmesi gösterildi.