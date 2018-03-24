Bolu antrenörü Şener'i kızdırdı

Boluspor'un Fenerbahçe'yi 6-2 yendiği maçta, ev sahibi ekibin yardım antrenörü Osman Bilik'in oyuncusu Sefa'ya "Daha fazla atak yapmayın, pas yapın" sözleri olay oldu.

Fenerbahçeli Şener ile Boluspor'un yardımcı antrenörü Osman Bilik arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bilik'in üzerine yürüyen Şener'i takım arkadaşları sakinleştirdi.

BOLUSPOR BAŞKANI: "MAÇ SONUCU ETKİLEMİŞ OLABİLİR"

Maç sonunda olay ile ilgili açıklamalarda bulunan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı olayın büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

Başkan Çarıkçı, "Şener ile yardımcı antrenör arasında ufak bir tartışma yaşandı. Aralarında ufak bir problem yaşandı. Maçtan sonra bu işin uzamaması lazım. Boluspor ve Fenerbahçe dost kulüptür. Bunların futbol içerinde kalması lazım. Çok bir problem yok. Her maçta olabilir. Bu maçın stresidir. Maçın sonucu da belki etkilemiş olabilir. Önemli olan maçın güzel bitmesi." ifadelerini kullandı.