Yardımcı hakemi iten Arda Turan kırmızı kart gördü

Ligin 32. haftasının açılış maçı İstanbul'da oynandı. Şampiyonluk yolunda 3 büyüklerle çekişen Başakşehir, Sivasspor karşısında Robinho'nun uzatma dakikalarında attığı golle yıkıldı. Sahasında 2 puan bırakan İstanbul temsilcisi şampiyonluk yolunda da ağır bir yara aldı.

ARDA VE MOSSORO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Başakşehir'de Mossoro maçın 37. dakikasında kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen galibiyete yakın olan Başakşehir'i yıkan isim Robinho oldu.

Brezilyalı ismin golünden sonra sinirlenen Arda Turan yardımcı hakemi ittiği için kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Arda golden önceki bir pozisyonda yardımcı hakemin faul vermediğini düşündüğü için oldukça sinirlendi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Sivasspor'un son dakika golünden sonra kaptan Emre Belözoğlu da yıkıldı. Tecrübeli futbolcunun ağlamaklı hali kameralara yansıdı. Başakşehir aldığı 1 puanla 1 maç eksiği olan Galatasaray'la puanını(66) eşitledi.

Galatasaray pazar günü Akhisarspor deplasmanında kazanırsa, Başakşehir'in 2 hafta kala şampiyonluk şansı zora girecek.