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Yarıda kalan derbi sonrası TFF'nin kararı ne olacak

Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası ne karar verileceği merak ediliyor. TFF'nin ya F.Bahçe'yi hükmen yenik sayması ya da maçı kaldığı yerden aynı skorla devam ettirmesi bekleniyor.

Yarıda kalan derbi sonrası TFF'nin kararı ne olacak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin yarıda kalmasının ardından şimdi nasıl bir karar verilecek?

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ÇARŞAMBA GÜNÜ KARAR VERİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, tatil edilen derbiyle ilgili kararını Çarşamba günü verecek.

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İKİ İHTİMAL VAR

TFF'nin önünde iki seçenek bulunuyor. İlk seçenek, Fenerbahçe'nin hükmen yenik sayılması ve Beşiktaş'ın otomatik olarak finale yükselmesi....

İkinci seçenek ise maçın kaldığı yerden aynı skorla devam etmesi olacak.


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