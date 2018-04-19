Yarıda kalan derbi sonrası TFF'nin kararı ne olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin yarıda kalmasının ardından şimdi nasıl bir karar verilecek?
Şenol Güneş'e yabancı madde atıldı maç durdu VİDEO
ÇARŞAMBA GÜNÜ KARAR VERİLECEK
Türkiye Futbol Federasyonu, tatil edilen derbiyle ilgili kararını Çarşamba günü verecek.
Şenol Güneş’in yere yığıldığı an VİDEO
Şenol Güneş ambulansla hastaneye kaldırıldı VİDEO
İKİ İHTİMAL VAR
TFF'nin önünde iki seçenek bulunuyor. İlk seçenek, Fenerbahçe'nin hükmen yenik sayılması ve Beşiktaş'ın otomatik olarak finale yükselmesi....
İkinci seçenek ise maçın kaldığı yerden aynı skorla devam etmesi olacak.