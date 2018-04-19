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Yarıda kalan derbiden kareler

Sarı lacivertli taraftarların Şenolş Güneş'in kafasını yarması sonucu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yarıda kaldı.

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