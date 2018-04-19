Yarıda kalan derbiden kareler

10Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e gitti
Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar, 30 otobüsle Kadıköy'e gitti. Siyah-beyazlılar son dönemdeki hakem hatalarına dikkat çekmek için siyah gözlük takıp siyah kapüşon giydi.
2Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi
G.Saray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçın devre arasında Arda Turan'la hakem Halil Umut Meler arasındaki konuşmaya Hasan Şaş dahil oldu. Şaş, hakemle konuşan Arda'ya sözlü saldırıda bulundu.
4Video hakem devre arasında penaltı verdi
Bundesliga'da oynanan Mainz 05 - Freiburg maçında ilk yarı bittikten sonra VAR kararı ile penaltı verildi. Oyuncular soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı.