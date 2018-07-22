İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen London Anniversary Games'te kadınlar 3000 metre yarışında eşine az rastlanır bir olay yaşandı.

BİTİME 200 METRE KALA DURDU

Etiyopyalı atlet Fantu Worku, yarışın 2800 metre geçişinde yanlış hesaplama yaparak yarışın bittiğini zannetti ve yavaşladı. Koşuyu önde götüren 19 yaşındaki atlet Worku, rakiplerinin kendisini bir bir geçip yarışa devam etmesiyle şaşkına döndü.

Yarışı kazandım zannedip durdu birincilikten oldu

Yarışı anlatan spiker, "Worku durdu! Neden durdu ki? Sanırım bitiş çizgisini geçtiğini düşündü. Yazık. 19 yaşındaki atlet tamamen durdu" ifadelerini kullandı.

Yarışın bitimine yarım tur kala koşmayı bırakan Worku, mücadeleyi bitirmezken kazanan Kenyalı atlet Lilian Kasait Rengeruk oldu. Yarışı yorumlayan efsane sprinter Michael Johnson ise "Çok garipti. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.