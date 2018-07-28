Yaşar Doğu Turnuvası'nda 2. gün 6 madalya

Erkekler 57 kiloda Süleyman Atlı, Ukraynalı rakibi Taras Markovych’i 10-6, 86 kiloda Fatih Erdin Rus Omar Ziantdinov’u 12-2, 97 kiloda Fatih Yaşarlı Ukrayna’dan Valeri Andriitsev’i 1-1 sona eren maçın ardından puan avantajı ile yenerek bronz madalya kazandı.

KADINLAR KATEGORİSİ

Kadınlarda ise 55 kiloda Nurufe Duman Tunuslu rakibi Siwar Bousetta’yı tuşla yenerek bronz madalya kazanan diğer isim oldu. 72 kiloda Beste Altuğ ise Hintli rakibi Rajni Rajni’yi 4-3 mağlup ederek tek altın madalyayı kazanan isim oldu. Aynı kiloda Neslihan Ulusoy bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylelikle Türkiye, Uluslararası 46. Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası’nın 2. gününü 1 altın 5 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamlamış oldu.