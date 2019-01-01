Yasin-Aatıf takası

1 Fikret Yılmaz: Burak Beşiktaş'ta Fikret Yılmaz, golcünün futbolcunun siyah-beyazlu kulüple her konuda anlaştığını söyledi. Baba Yılmaz, "Burak Yılmaz Beşiktaş'ta. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

2 Başakşehir Visca için 15 milyon euro talep etti Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Visca'nın peşine düştü. Başakşehir'ın kapısını çalan sarı-lacivertliler, İstanbul ekibinin 15 milyon euro istemesi üzerine şimdilik geri adım attı.

3 Süper Lig yayın gelirinde lider Galatasaray Süper Lig yayın geliri listesinin zirvedesinde Galatasaray yer alıyor. Cimbom, kasasına şimdiden 137 milyon lira koydu.

4 Muslera'nın yeni yıl paylaşımı Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera, 2019'a Uruguay'da girdi. Tecrübeli eldiven, ailecek çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin yeni yılını kutladı.

5 Şenol Güneş sözleşme teklifini kabul etti Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Şenol Güneş'e yeni kontrat teklif eden siyah-beyazlı yönetim, beklediği cevabı aldı.

6 Alan Carvalho'nun alacağı ücret Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı golcü Alan Carvalho'nun maliyeti belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu 4 milyon euro maaş artı 2 milyon euro imza parası alacak.

7 Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü Fenerbahçe yönetimi, Leicester City’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü transfer ederek defanstaki sorunu çözmeyi hedefliyor.

8 Volkan Demirel'den özür bekleniyor Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar'ın affedilmesinin ardından gözden Volkan Demirel'e çevrildi. Tecrübeli kalecinin özür dilemesi halinde takıma dönmesi bekleniyor.

9 Floyd Mayweather kickboks dövüşçüsünü mağlup etti Yenilgisiz boksör Floyd Mayweather, kickboks dövüşçüsü Tenshin Nasukawa'yı mağlup ederek 9 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.