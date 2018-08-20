Yasin: Islıklasalar da G.Saraylılara teşekkür ediyorum

Göztepeli futbolcu Yasin Öztekin, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda 1-0 yenildikleri müsabakada Galatasaray taraftarının kendisine yönelik tepkisine kırılmadığını belirtti.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztekin, Galatasaray'da 4 sezon forma giydiğini hatırlattı.

Öztekin, Galatasaray taraftarlarının kendisini ıslıklamasına ilişkin, "Dört seneden sonra biraz tuhaftı. Diğer soyunma odasına girmek bile biraz değişikti. Sonuçta profesyonel futbolcuyuz. Burada çok iyi zamanlar geçirdim. Zor zamanlar da vardı ama her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Hiç kimseye kırgın değilim. Şimdi Göztepe'deyim. Artık Göztepe için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Islıklasalar da bu 4 sene için bütün Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

HEPSİNİ ÇOK SEVİYORUM

Galatasaray'da farklı bir şekilde ayrılmayı istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini aktaran Öztekin, "Dört senede güzel günler geçirdim. Galatasaray'da 150-160 maça çıktım. 30 gol attım ve 30 asist yaptım. Daha iyisini yapmak isterdim ama bu kadarmış. Gönül daha farklı bir ayrılık olmasını isterdi ama maalesef olmadı. Sıkıntı yok. Herkesi çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Yasin Öztekin, Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba ile ilgili, "Ona başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olur." dedi.