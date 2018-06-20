Yasin Öztekin: Beşiktaş'la görüşüyorum

Galatasaray'a 2014 yaz transfer döneminde Kayseri Erciyesspor'dan transfer edilen Yasin Öztekin'in sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor…

Her fırsatta Galatasaray'ı sevdiğini ve kalmak istediğini belirten tecrübeli futbolcunun yeni sezonda takımda devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Çeşme'de ailesiyle birlikte tatil yapan yıldız oyuncu, Galatasaray'la sözleşme yenilemek için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yasin, "Galatasaray'la görüşmeler nasıl gidiyor yeni sözleşme için anlaştınız mı?" sorusuna, "Şu an için net bir şey yok. Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Ancak henüz bir anlaşma sağlayamadık. Benim ilk tercihim her zaman Galatasaray… Dört yıldır buradayım ve bir birinden önemli başarılar yaşadım. Galatasaray'da kalmak istiyorum. İnşallah yeni sezon öncesinde anlaşma sağlarız. Olmazsa yolumuza bakarız" diye cevap verdi.

BEŞİKTAŞ'LA DA GÖRÜŞÜYORUM

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'a gideceği yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi. Siyah-Beyazlı kulüple ilgili çıkan bu haberleri yalanlamayan Yasin, Kartal'a da yeşil ışık yaktı. Yasin, "Evet, Beşiktaş'la ilgili çıkan haberler doğru. Var bir şeyler. Karşılıklı görüşmeler oldu. Her şey nasip kısmet. Olacağı varsa olur. Kısmet diyelim" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezon 21 maçta, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.