Yasin Öztekin Bursaspor'a çok yakın

1 Southgate'e eşi Alison moral verdi İngiltere, Dünya Kupası yarı final maçında Hırvatistan'a 2-1 yenildi ve kupaya veda etti. Maç sonu büyük üzüntü yaşayan İngiliz teknik direktör Southgate'i eşi Alison teselli etti.

2 Galatasaray'a UEFA'dan sevindirici haber Dosyası yeniden incelenmesine karar verilen Galatasaray’ın durumu ile Avrupa'dan men cezası alan Milan'ın durumu karşılaştırıldığında, Galatasaray'ın aynı faktörlerden ceza almadığı tespit edildi.

3 Cocu'nun Ozan ve Aatif'la ilgili raporu Phillip Cocu, taraftarın ıslıkladığı Ozan Tufan ve Aatif Chahechouhe hakkında yönetime bir rapor sundu. Hollandalı çalıştırıcı Faslı futbolcuyu çok beğendiğini söyledi.

4 8 maddede Video Yardımcı Hakem kuralları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'de bu sezon ilk kez uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem Sistemi’ni (VAR) ayrıntılı bir şekilde anlattı.

5 FIFA'dan rejiye uyarı: Güzel kızları gösterme FIFA, Dünya Kupası maçlarında sık sık güzel kızları ekrana getiren Rus rejisini uyardı. Yetkililer, "Sürekli gösterilmeleri cinsiyetçiliği ve taciz vakalarını artırıyor" dedi.

6 Fatih Terim: Mina'yı istiyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, adı Fenerbahçe'yle de anılan Kolombiyalı Mina'yı transfer etmek istediklerini söyledi.

7 Fenerbahçe'de hedef Divock Origi Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin, Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi'nin menajeriyle görüştüğü öğrenildi.

8 Tarık Çamdal'ı isteyen bir kulüp çıktı Eskişehirspor, Galatasaray ile yollarını ayıracak olan Tarık Çamdal'a talip oldu. Başkan Halil Ünal'ın oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

9 Beşiktaş'ta Aboubakar seferi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Aboubakar için önümüzdeki hafta içinde Portekiz'e giderek Porto yetkilileriyle masaya oturacağı öğrenildi.