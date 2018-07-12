Yasin Öztekin Bursaspor'a çok yakın

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Yasin Öztekin ile Süper Lig ekiplerinden Bursaspor sıcak temas halinde.
YASİN ÖZTEKİN GÖNDERİLECEK
Yeşil-beyazlı kulüp, Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hzılandırdı.
Galatasaray'da bazı futbolcular yeni sezonda takımda yer almayacak. Bu futbolcuların arasında Yasin Öztekin de yer alıyor.
BURSASPOR KISA SÜREDE ANLAŞACAK
Uygun bonservis bedeline Yasin'i elden çıkarmayı düşünen Galatasaray'a Bursaspor teklif sundu.
Yeşil-beyazlılar, Süper Lig tecrübesi olan Yasin Öztekin'le anlaşma sağladı. Transferi bitirmeye yakın olan Bursaspor'un Galatasaray'la da kısa süre içerisinde anlaşmaya varması bekleniyor.