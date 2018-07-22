Yasin Öztekin Bursaspor'la anlaştı

Galatasaray'la sözleşmesi biten Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı kulüpten teklif almadı ve serbest kaldı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra adı Beşiktaş'la anılan Yasin, uzun süre siyah-beyazlı cepheden haber bekledi ancak yine umduğunu bulamadı. Bu gelilşmeler üzerine milli futbolcu Bursaspor'la el sıkıştı.

PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

DHA'nın haberine göre, Bursaspor, yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yollarını ayıran Yasin Öztekin ile bir süredir görüşme halindeki yeşil-beyazlı kulüp, oyuncu ile prensipte anlaşma sağladı.

Transfer yalnızca imzaya kalırken, Yasin Öztekin'in kısa süreçte Bursaspor'un Afyonkarahisar'da devam eden kampına katılması bekleniyor. Bursaspor Kulübü, 31 yaşındaki oyuncu serbest kaldığı için bonservis bedeli ödemeyecek.

4 sezon Galatasaray'da forma giyen Yasin Öztekin, sarı kırmızılı kulüpte 148 maça çıkarken 31 gol ve 30 asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezonu ise 29 maçta 5 gol ve 3 asist ile tamamlamıştı.