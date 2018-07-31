Yasin Öztekin: İnşallah Galatasaray'a gol atarım

Transferde adı Beşiktaş ve Bursaspor'la da anılan Göztepe'nin yeni transferi Yasin Öztekin, Hollanda kampında açıklamalar yaptı.

Galatasaray'dan teklif almadığını açıklayan tecrübeli futbolcu, o dönemin geride kaldığını ve artık Göztepe zamanının geldiğini vurguladı.

4 senede 6 kupa kazandığını vurgulayan Yasin, Yeni Asır Gazetesi'ne verdiği demeçte yaşanan ayrılık sürecini anlattı.

GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIM

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-kırmızılı kulübün kendisine yeni teklif yapmadığını belirterek, "Akıllı bir insan düşündüğünde Galatasaray'da 160 tane maça çıkmışım. Süper Lig'e bakarsanız 4 senede benden daha fazla maçı, asisti, benden daha çok gol atan kanat oyuncusu var mı bilmiyorum. Belki 3-5 tane vardır. Bir yerde 3-4 sene oynadığında, 'Yasin sözleşmeni 2-3 sene daha uzatalım' derler. Ama öyle bir şey olmadı. 4 sene oynadım, 6 tane kupam var. İyi ki de oynamışım" dedi.

İNŞALLAH 1-2 GOL ATARIM

Artık Göztepe'nin başarısı için mücadele edeceğini kaydeden Yasin, "Şimdi Göztepe zamanı. Ekmeğimi artık burada kazanacağım. Ben Galatasaray'a karşı da oynasam sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray'da 4 sene oynadım geçti, gitti ve bitti. Sahaya çıkarsam inşallah 1- 2 gol atarım." ifadelerini kullandı.