Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Fox TV'de yayınlanan Sahur programına konuk oldu. Öztekin, maç günleri namaz kıldıklarını söyledi.

"TAKIM ARKADAŞLARIMLA NAMAZ KILIYORUZ"

Yasin Öztekin, maç sabahları Belhanda, Feghouli, Denayer ve Ahmet Çalık'la birlikte namaz kıldıklarını belirtti. Tecrübeli futbolcu şampiyon oldukları gün de namaz kıldıklarını aktardı.

Yasin Öztekin: Maç sabahları namaz kılıyoruz - İZLE

"UMREDE GALATASARAY İÇİN DUA ETTİM"

Sarı-kırmızılı takımdaki ilk senesinde umreye gidip G.Saray'a dua ettiğinin söyleyen Yasin, "Kışın 1 hafta 10 gün izinimiz oluyor. Umre için en uygun zaman o dönem oluyor. Son 3 sene gittim. İnşallah önümüzdeki yıllarda da gitmek istiyorum. Galatasaray'da ilk senemde yine Umre ziyaretim olmuştu. Şampiyon olmak için dua ettim. O sezon da şampiyon olduk." dedi.

Yasin son olarak şampiyonluk için takım arkadaşını, hocası Fatih Terim ve tüm camiayı tebrik ederek, taraftarlara da teşekkür etti.