Yasin Öztekin nargile içerken yakalandı

Galatasaray'ın tartışılan oyuncularından Yasin Öztekin'in sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu.
Sarı-kırmızılıların zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'le oynayacağı maça 2 gün kala, Yasin'in gece yarısı bir mekanda nargile içmesi tepki çekti.
TARAFTARLARDAN YERLİ FUTBOLCU TEPKİSİ
Yasin'in bu görüntüleri sonrasında sosyal medyada, "Gomis özel hoca tutup gece gündüz çalışırken, Yasin Öztekin arkadaşlarıyla nargile içmeye gidiyor... Kendine çok iyi bakan (!) yerli futbolcu!" gibi yorumlar yapıldı.