Yasin Öztekin nargile içerken yakalandı

Balona röveşata ile vurmaya çalışan gencin görüntüsü, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

Lucescu'nun Hollanda 2. Ligi'nde oynayan Erol Erdal Alkan'ı kadroya çağırması, tartışmalara neden oldu.

İtalya'da teknik direktör ve futbolcular, İsveç ile oynadıkları Dünya Kupası play-off turu ilk maçının ardından Cüneyt Çakır'a yüklendi.

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Mehmet Ekici: Acı çekiyorum

Sakatlığı nedeniyle bir türlü düzenli olarak forma giyemeyen Mehmet Ekici, çok üzgün olduğunu söyledi.