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Yasin Öztekin nargile içerken yakalandı

Hafta sonu Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da, Yasin Öztekin'in nargile içmesi taraftarları kızdırdı.

Yasin Öztekin nargile içerken yakalandı
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Galatasaray'ın tartışılan oyuncularından Yasin Öztekin'in sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu.

Sarı-kırmızılıların zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'le oynayacağı maça 2 gün kala, Yasin'in gece yarısı bir mekanda nargile içmesi tepki çekti.

TARAFTARLARDAN YERLİ FUTBOLCU TEPKİSİ

Yasin'in bu görüntüleri sonrasında sosyal medyada, "Gomis özel hoca tutup gece gündüz çalışırken, Yasin Öztekin arkadaşlarıyla nargile içmeye gidiyor... Kendine çok iyi bakan (!) yerli futbolcu!" gibi yorumlar yapıldı. 

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