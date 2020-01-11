Yasin Öztekin, Sivasspor'da

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Lens ve Oğuzhan'ın alınmasını istedi. İki futbolcunun vereceği karara göre transfer şekillenecek.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin "takım harcama limiti" ve Beşiktaş'ın "takım harcama limitine uygulanan faiz oranı" kararına ilişkin yaptıkları itirazları reddetti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Vida ile yaşadığı ikili mücadele hakkında açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, "Faul bana yapıldı" dedi.

Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferleriyle yabancı sayısı 17'ye yükselen Galatasaray'da yönetim, en az 3 yabancıyla yolları ayırmak için yoğun çaba harcıyor.

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Comolli ile Ali Koç toplantı yaptı

Attığı tweetler sonrası Comolli'yle bir görüşme gerçekleştiren Ali Koç, Fransız futbol adamına uyarılarda bulundu. Ayrıca görüşmede hangi bölgelere transfer yapılacağı da konuşuldu.