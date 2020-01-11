Yasin Öztekin, Sivasspor'da

Süper Lig'in ilk yarısı lider kapatan Sivasspor'da sezonun ikinci devresi için hazırlıklar sürüyor...
Sezon arasını kampını Antalya'da noktalayan kırmızı-beyazlı ekipte transfer çalışmaları devam ediyor.
RIZA ÇALIMBAY TRANSFERİ AÇIKLADI
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda gerekli bölgelere takviyeler yapacak olan ekip, ilk transferini duyurdu.
Göztepe formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu Yasin Öztekin ile anlaştıklarını söyleyen Rıza Çalımbay, oyuncunun yarından itibaren antrenmanlara başlayacağını söyledi.