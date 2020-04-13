Yasin Öztekin: Sneijder bana Ronaldo derdi

Süper Lig'de birçok takımda forma giyen, Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, kariyeri hakkında merak edilenleri TRT Spor Instagram adresinde katıldığı bir yayında açıkladı.

Galatasaray dönemi ile ilgili de konuşan Yasin Öztekin, ayrılık süreci ile ilgili, "Galatasaray'ın bendeki yer çok ayrı ve orada 4 sene geçirmek çok önemliydi. Sözleşmem bitti ve başka takımlardan teklifler vardı. Böyle olması gerekiyordu, böyle oldu. Bazen insanlara güveniyorsun ve istediğin şeyler olmuyor." yorumunu yaptı.

''SNEİJDER BANA RONALDO DİYORDU''

'Ronaldo mu, Yasin Öztekin mi?' sorusunu yanıtlayan Öztekin, ''Tabii ki Ronaldo. Benim onunla kıyaslanmam söz konusu değil. Ama Sneijder bana Ronaldo diyordu. Bu şekilde motive ediyordu beni.'' dedi.