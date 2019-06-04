Yasin Öztekin'den Galatasaray'a dava

Göztepe forması giyen Yasin Öztekin, alacaklarının peşini bırakmıyor.
Tecrübeli futbolcu, ödenmemiş alacakları olduğu gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulübe 50 bin euroluk dava açtı.
Yasin dilekçesinde, Galatasaray tarafından kendisine ödenmesi gereken 50 bin euronun ödenmediğini ve alacağını TFF aracılığıyla tahsil etmek istediğini, fakat Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla uyuşmazlığın giderilmesi için dava açılması gerektiğini kaydetti.
Yasin Öztekin, bu sezon Göztepe'de 30 maça çıktı ve 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.