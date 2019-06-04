Yasin Öztekin'den Galatasaray'a dava

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Hasan Ali çalışmalarına devam ediyor

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Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

1 Başakşehir Visca'nın fiyatını belirledi Başakşehir, Visca'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş'tan 8 milyon euro (52 milyon TL) talep ett. Siyah-beyazlılar fiyatı düşürmek için görüşmeleri sürdürüyor.

2 Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha topun ağzında Fenerbahçe'de kadro temizliğine devam ediliyor. Sarı-lacivertlilerde, Slimani, Ayew, Benzia, Soldado, Neustadter, Valbuena, Şener ve İsmail'in ardından 3 isimle daha yollar ayrılabilir.

3 Mario Gomez Beşiktaş'a dönmek istiyor Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, Stuttgart'ın küme düşmesinin ardından siyah-beyazlı kulübe dönmek için haber gönderdi.

4 Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den talip Premier Ligi kulüplerinden West Ham United, Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım ile ilgileniyor. Haber İngiliz BBC tarafından duyuruldu.

5 Galatasaray, Vedat için fiyat artırdı Galatasaray, Vedat Muriç için Rizespor'a yaptığı teklifi 3 milyon euroya çıkardı.

6 Real Madrid'in ManU'ya Pogba teklifi Real Madrid'in Pogba aşkı bitmiyor. Fransız yıldızı kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi, Bale, Isco ve Rodriguez'i Manchester'a göndermeyi göze aldı.

7 Fenerbahçe ve Beşiktaş Schürrle'yi istiyor Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, Alman futbolcu Andre Schürrle'nin transferi için karşı karşıya geldi.

8 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüyor Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu, milli maçların ardından Fenerbahçe'yle görüşeceğini açıkladı.

9 Brahimi'nin Galatasaray'dan istekleri Galatasaray'ın transfer teklifi yaptığı Cezayirli yıldız Brahimi, istekleriyle sarı-kırmızılı takımı transferden vazgeçirdi.