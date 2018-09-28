Yasin Öztekin'den iddialı açıklama

Galatasaray'la sözleşmesi sona erdikten sonra Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin, Süper Lig'in son haftalarında çıkışa geçti.

Kayserispor mücadelesinde 1 gol, 1 asistle oynayan gurbetçi futbolcu, son Trabzonspor karşılaşmasında ise 2 gol attı.

PERFORMANSIM DAHA DA ARTACAK

Göztepe'de mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, daha iyi olacağının da sözünü verdi.

Yasin, "Uyum sorunu pek yaşamadım ancak yeni bir şehre, yeni bir takıma alışmanın genel anlamda zamanı var. Daha yeni başlıyorum. Hedefim, bu performansın çok daha üzerine çıkmak" ifadesini kullandı.