Yasin Öztekin'in zam istediği reddedildi

Yeni sözleşme ve garanti parası olan 1 milyon 150 bin euronun artırılmasını isteyen Yasin Öztekin’e ret cevabı geldi.

YASİN ZAM İSTEDİ

Galatasaray’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin, hem yeni sözleşme hem de ücretine zam istedi. Yıllık 1 milyon 150 bin euro garanti ücret alan 30 yaşındaki futbolcunun zam ve mukavele isteği Garry Rodrigues’e takıldı.

YASİN'E NASIL DAHA FAZLASINI VEREBİLİRİZ

Geçen sezon Yunan ekibi PAOK’tan 3.5 milyon euroya transfer edilen ve teknik direktörlüğe Fatih Terim’in gelmesinden sonra takımın en çok ön plana çıkan ismi haline gelen Garry Rodrigues’in 1 milyon 350 bin euroluk ücreti referans olarak kabul edildi.

Yasin’in zam ve yeni sözleşme isteğine mesafeli yaklaşan sarı-kırmızılılarda, “Garry Rodrigues 1 milyon 350 bin euro alırken, Yasin Öztekin’e nasıl daha fazlasını verebiliriz?” düşüncesinin etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle Yasin konusu, sezon sonuna bırakıldı.