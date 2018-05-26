Yasin Sülün, Şenol Güneş'in yardımcısı olacak

Tamer Tuna'nın Göztepe'nin başına geçmesinin ardından yardımcı antrenörsüz çalışan Şenol Güneş, altyapılarda görev yapan Yasin Sülün'le çalışmak istediğini belirtti.

ALTYAPIDAN YASİN'İ İSTEDİ

Tecrübeli hoca, Beşiktaşlı bir ismin yanında yetişmesi için ısrar eden yöneticilere, "Yasin Sülün'ü yanıma verin. Hem alt yapılarda iyi iş çıkardı, hem de çocuklarına fair-play'i öğretti" cevabını verdi.

Yasin Sülün, 2011 yılından beri siyah-beyazlı ekibin altyapı takımlarını çalıştırıyor. U17-U18-U19 takımlarında görev yapan Sülün, şu anda U21 takımında görev yapıyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in yanına bir yardımcının geleceğini açıklamıştı.