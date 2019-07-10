Yasir Subaşı, Ümraniye'den F.Bahçe'ye transfer oldu

Yaz transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe, bir transfere daha imza attı. Sarı-lacivertli ekip eski oyuncusunu yeniden renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.

FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide, ''Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Sol bek rotasyonuna takviye yapan Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nın dışında şu ana kadar Vedat Muriç, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Allahyar Sayyedmanesh'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Yasir Subaşı, daha önce Sakaryaspor ve Anadolu Üsküdarspor formaları da giydi. 23 yaşındaki sol bek, 2018 yazında Fenerbahçe'den ayrılarak bedelsiz olarak Ümraniyespor'un yolunu tuttu.

Yasir Subaşı geçen sezon 14'ü lig, 10'u Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 maçta süre aldı.