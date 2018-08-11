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Yasmani Copello Escobar madalyasına kavuştu

Berlin'deki 400 metre engelli finalinde 2. olan Milli sporcu Yasmani Copello Escobar, gümüş madalyasını aldı.

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Milli sporcu Yasmani Copello Escobar, Almanya'daki 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda boy gösterdi. 400 metre engelli finalinde 2. olan Milli sporcu Yasmani, madalyasını boynuna taktı.


MADALYASINI TÖRENLE ALDI

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın beşinci gününde erkekler 400 metre engelli finalinde 2. olan Milli sporcu Yasmani Copello Escobar şehir merkezinde düzenlenen törenle gümüş madalyasını aldı.

Törende finalinde birinci olan Norveçli sporcu Karsten Warholm altın, üçüncü olan İrlandalı sporuc Thomas Barr da bronz madalya aldı.

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