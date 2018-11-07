Yassine Benzia, Anderlecht maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de Yassine Benzia, idari kararla Anderlecht maçının kadrosuna alınmadı ve takımla antrenmana çıkmadı

Benzia, maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik olarak, "Her zaman ben. B*ktan bir karar. Futboldan hiçbir şey anlamıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

KADROYA ALINMAMIŞTI

Son olarak bu hareketi yapan Benzia, idari karar sonrasında Anderlecht maçının kadrosuna alınmadı

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin devre arasında oyundan çıkan Yassine Benzia, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle özür dilemişti.

Benzia, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Oyundan alındıktan sonra düşünmeden hareket ettim. Kazanma isteğim ve öfkemin beni yönetmesine izin vermemeliydim. Kulübümüzden, Başkanımızdan, sportif direktörümüzden, bütün teknik ekipten, taraftarlarımızdan ve takipçilerimden özür dilerim.'' sözlerini kullandı.