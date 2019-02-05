Yassine Benzia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de TFF'ye bildirilen listeden çıkarılan ve artık ligde oynama şansı kalmayan Yassine Benzia için menajerinden açıklama geldi.

FENERBAHÇE İLE İDMANLARA DEVAM EDECEĞİZ

Fenerbahçe'de TFF'ye verilen listeden çıkarılan Yassine Benzia için menajeri Djibril Niang, Haber Global'e açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe ile idmanlara devam edeceklerini kaydetti.

HAZİRAN'DA GERİ DÖNECEĞİZ

Benzia'nın sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de olacağını belirten menajer, "Oyuncum sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile antrenmanlarına devam edecek. Fenerbahçe yönetimi tarafımıza gelecek sezon Benzia ile devam etmeyeceklerini söyledi. Benzia'nın kontratı Haziran'da bitiyor, o tarihe kadar Fenerbahçe'de kalacak, gelecek sezon burada olmayacak. Haziran'dan sonra Lille'e geri dönecek" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de oynama şansı kalmayan Benzia, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda ise yer alıyor.