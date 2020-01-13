Yatabare: Türkiye'nin en iyi hücum ve defans hattı bizde

Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren lider Sivasspor'da golcü futbolcu Mustapha Yatabare, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"EN İYİLER BİZDE"

Şu ana kadar kendi açısından her şeyin çok güzel gittiğini ifade eden Yatabare, "İlk önce takım adına konuşmak isterim. Bu başarı takım halinde gelen bir başarı. Takımdaşlık ön planda zaten. Bu durum sahada aramızdaki bağı da yansıtıyor. Bireysel olarak değerlendirirsek, bitiriciliğimle ön plana da çıkabiliyorum. Bu aralar kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım ikinci devre de bu şekilde çok güzel bir şekilde devam edecek. Ama bu zaman sürecinde iyi çalışarak takımdaşlık olduğu sürece zirvede kalmak bizim için çok büyük bir mutluluk." dedi.

Takım olarak ligin ikinci yarısında ne yapmaları gerektiğine değinen 33 yaşındaki futbolcu, "Aslında şans faktörünün çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Biz zirvede lider konumdaysak, bunun sebebi de başarıdır. Türkiye'nin en iyi defansı ve hücumu bizde. Bunlar yoğun çalıştığımız için. Başarıyı elde ettikten sonra ikinci devre bu konumda kalmanın zor olacağını biliyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız, aynı azimle çalışmalara devam edeceğiz. İkinci devrede de üstüne koyarak devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.