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Yattara'nın Trabzon'da yaşadığı ilginç sakatlık anısı

Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara, bordo-mavili kulübün o dönemki doktorunun, yönetimin isteği üzerine kendisini ameliyat etmediğini, bunu yıllar sonra öğrendiğini söyledi.

| Haber Merkezi
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Yattara'nın Trabzon'da yaşadığı ilginç sakatlık anısı

Atakan Kurt'un "Efsaneler ve Hikâyeler" adlı programa konuk olan Yattara, birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

Esk futbolcu, "Trabzonspor'da oynadığım dönemde sol dizimde ağrı vardı. Trabzonspor'un doktoru, 'Oynadıkça geçer' dedi. Oynamaya devam ettim. 4 yıl sonra Mersin'de oynarken ağrı yine geldi dizime. Belçika'da doktora gittim. '4 yıl önce ameliyat olmalıydın' dedi." ifadelerini kullandı.

Yattara, "Belçika'da dizimden ameliyat olduktan sonra Trabzonspor'daki eski doktorumu aradım, kendisinin 4 yıl önce sorun olmaz dediği ağrı nedeniyle ameliyat olduğumu söyledim. 'Doğru. Yönetim bana sus, oynasın dedi. O yüzden sana öyle söyledim." şeklinde konuştu.

Trabzonspor efsanesi, "Yine Trabzonspor'da başka bir dönemde sağ ayak bileğim sakatlandı. Trabzonspor, ameliyat olmama izin vermedi. O zaman teknik direktör Ünal Karaman'dı. Doktorlar 'Oynayabilir' diyor. Ama sakatım, koşamıyorum. 'Oynamak istemiyor, gitmek istiyor' dediler. İnanmadılar." dedi.

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