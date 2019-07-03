Yaya Toure Çin'e transfer oldu

1 Fenerbahçe, Brezilyalı Gustavo'nun peşinde Fenerbahçe, Marsilya'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'yu transfer etmek için harekete geçti.

2 İstanbul ekipleri Mert Çetin için devrede Son yıllarda transferde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bu kez Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i almak için yarışıyor.

3 Beşiktaş, erkek voleybol takımını kapattı Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Beşiktaş, BJK TV'den sonra erkek voleybol takımını da kapatma kararı aldı.

4 Florijana Ismaili'nin cesedi, Como Golü'nde bulundu İsviçreli kadın futbolcu Florijana Ismaili'nin cesedi, İtalya'nın Como Gölü'nde kaybolmasından günler sonlar bulundu.

5 Ozan Kabak: Oynamak istediğim için Schalke'yi seçtim Stuttgart'tan Schalke'ye transfer olarak herkesi şaşırtan Ozan Kabak, oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için bu tercihi yaptığını açıkladı.

6 Sinan Gümüş, Genoa'ya transfer oldu Galatasaray, taraftara Suriyeli diyen Sinan Gümüş'ün sözleşmesini uzatmadı. 25 yaşındaki futbolcu, İtalya'nın Genoa ekibiyle anlaştı.

7 Şener: İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

8 Brezilya Copa America'da finalde Arjantin ile Brezilya arasında oynanan yarı final maçında, ev sahibi sambacılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

9 3 Temmuz'un yıl dönümünde F.Bahçe ile Trabzon'dan paylaşım Fenerbahçe ve Trabzonspor, 3 Temmuz'un 8. yıl dönümünde sosyal medyada açıklamalarda bulundu.