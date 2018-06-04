Yaya Toure: Pep Afrikalılarla sorun yaşıyor

Manchester City ile sözleşmesini uzatmayan ve takıma veda eden Yaya Toure, eski teknik direktörü Pep Guardiola hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

BENİ RAKİP OLARAK GÖRÜYORDU

Manchester City'den ayrılan Yaya Toure, Fransız basınına konuşurken ''Neden oynamadığımı anlamaya çalışıyordum. Antrenörlerden istatisiklerimi görmek istedim. Maçlarda ve antrenmanda benden daha genç futbolculardan daha iyi olduğumu gördükten sonra bunun fiziksel bir tercih olmadığını anladım. Neden olduğunu bilmiyorum ama Pep Guardiola beni adeta bir rakip olarak görüyordu.'' dedi.

AFRİKALILAR İLE SORUNLAR YAŞIYOR

Pep Guardiola'yı ırkçılıkla suçlayan Fildişi Sahilli futbolcu, ''Bana çok ters davranıyordu. Rengimden dolayı olup olmadığını düşündüm. Barcelona'da bu soruyu benden başka soranlar da vardı. Biz Afrikalılara diğer futbolculara davrandığı gibi davranmıyordu belki. Guardiola nereye giderse gitsin Afrikalı futbolcular ile sorunlar yaşıyor. Bunu Guardiola'ya sorsanız hayır der. Çok zekidir ve tuzaklara düşmez. Asla bunu kabul etmez. Ama bunu itiraf ettiğinde söz veriyorum ona kek hediye edeceğim!'' diye konuştu.