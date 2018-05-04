Yaya Toure sezon sonunda ayrılıyor

Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.
AYRILIĞI DOĞRULADI
Ligde pazar günü Huddersfield Town ile yapacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen menajer Pep Guardiola, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda ayrılacağını doğruladı.
Manchester City'nin son yıllardaki başarısında Fildişi Sahilli futbolcunun büyük katkısının olduğunu belirten Guardiola, Toure'nin Manchester City'e şampiyonluk kazandıran Roberto Mancini ve Manuel Pellegrini dönemlerinde anahtar futbolcular arasında yer aldığını söyledi.
Katalan teknik adam, Toure'nin 9 Mayıs Çarşamba günü Brighton ile oynayacakları lig maçında son kez Manchester City formasını giyeceğini kaydetti.