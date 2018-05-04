Yaya Toure sezon sonunda ayrılıyor

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

1 Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri belli oldu Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylar Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut'un seçim listesi belli oldu.

2 Dursun Özbek: Başkanlığa adayım Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, 26 Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi adaylığını resmen açıkladı.

3 Tarık Çamdal yeni araba aldı Galatasaray'da kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen ve oynadığı çoğu maçta ıslıklanan Tarık Çamdal'ın keyfi yerinde.

4 Bursasporlu futbolcular bugün de idmana çıkmadı Hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da futbolcular, 4 aydır para alamadıkları gerekçesiyle yönetimi protesto etmek için idmana çıkmadı.

5 Josef: Beşiktaş bize saygısızlık yaptı Beşiktaş'ın dün akşam sahaya çıkmaması hakkında konuşan Josef de Souza, siyah-beyazlıları saygısızlıkla suçladı.

6 Fenerbahçe'den UEFA'ya dava Fenerbahçe, Yargıtay kararından sonra UEFA'ya 4 sezon için toplam 141 milyon euroluk tazminat davası açacak.

7 Beşiktaş: TFF'nin aldığı kararlar tutarsız Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler, olaylı derbiyle ilgili TFF'nin aldığı kararların tutarsız olduğu görüşünde.

8 Gerrard'ın ilk hedefi Skrtel İngiliz basını, Rangers'ın yeni teknik direktörü Gerrard'ın Fenerbahçeli Skrtel'i transfer edeceğini duyurdu.

9 Aziz Yıldırım, altyapıyı Ilidio Vale'ye emanet edecek Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Dünya Kupası sonrası altyapıyı emanet edeceği ismin Ilidio Vale olduğu ifade edildi.