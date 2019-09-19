Yayıncı kuruluş kural hatası tartışmalarını sonlandırdı

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

Ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından TFF'ye başvuran sarı-lacivertli yönetim, 1. ve 2. gol önce kural hatası yapıldığını ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini söylemişti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Ancak yapılan incelemelerin ardından iki golün de nizami olduğu ortaya çıktı.

Peki 2. gol için kural kitabı ne diyor? İşte o madde:

TAÇ ATIŞINDA DA SORUN YOK

Diğer taraftan Alanyaspor'un attığı 1. golü farklı açılardan gösteren yayıncı kuruluş, tartışmaları sonlandırdı.

Murat Caner ve Mehmet Demirkol’un katıldığı beinManşet programında yayınlanan görüntülerde, top taca çıktıktan sonra Alanyasporlu oyuncu tacı atmak üzere topu eline aldığında Halis Özkahya’nın düdük sesi duyuluyor ve belirgin bir beden diliyle taç atışının yerinden yapılması konusunda Alanyasporlu oyuncuyu uyarıyor.

Alanyasporlu oyuncu düdükten çok daha sonra tacı kullanıyor. Bu şartlarda hakem oyuncuyu top oyuna girmeden uyarmış oluyor ve yaptığı uygulamada Oyun Kuralları açısından bir sorun görünmüyor. Bu pozisyonda kural hatasından söz edemeyiz. Bu pozisyondan dolayı evrensel kurallara göre maç tekrarı uygun olmaz!

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)







